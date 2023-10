Milan, Camarda: “Ronaldo il mio idolo da sempre, ma mi piace Benzema”

Sulla frequentazione del Liceo Linguistico: "Perché i miei genitori danno molta importanza alla scuola e non devo puntare tutto sul calcio. La materia preferita? Inglese. Ma anche Educazione Fisica".

Sulla Nazionale: "Indossare la maglia della Nazionale è sempre un onore; è bellissimo sentire l’inno e farlo insieme ai tuoi compagni. Il mister ci aveva anticipato che poteva essere complicato e che noi dovevamo finalizzare bene. Il rischio in queste occasioni è di sottovalutare l’avversario; ma noi siamo stati bravi ad approcciare al meglio la partita. Siamo un gruppo molto unito, ci piace scherzare ma sappiamo anche quando dobbiamo lavorare seriamente ed essere concentrati in campo: abbiamo la giusta mentalità".

Sui suoi idoli: "Il mio idolo è sempre stato Ronaldo, il Fenomeno. Anche mio papà era un grande appassionato del brasiliano; mi piace guardare video con le sue giocate e i suoi movimenti. Tra i giocatori di oggi mi piace molto Benzema". Calciomercato Milan, tre nomi sul taccuino di Moncada per gennaio >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.