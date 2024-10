Milan, Camarda da record: la reazione del suo primo allenatore

Milan, D'Amaro (primo allenatore di Camarda): "Da bambino si notava subito per..."

"Lo abbiamo avuto in una Afforese che era un bambino, davvero talentuoso per la sua età. L'ho fatto giocare anche in porta io, per insegnargli le basi della scuola calcio. E' uno grintoso, è sempre stato così. Da bambino, rispetto agli altri, era già più alto, già palleggiava e cercava il numero per superare l'avversario. Si notava subito per questo. E' un agonismo buono e vuole far vedere sempre qualcosa di buono e le sue emozioni. Siamo felici per il suo percorso. Ieri sera abbiamo esultato, peccato per il Var ma per me il gol resta. Un messaggio ieri? Non gli ho ancora scritto, ma gli direi che deve continuare a sognare. E' uno che gioca sotto età, serve dargli minutaggio per fare esperienza". LEGGI ANCHE: Milan, basta con gli allarmismi: non c'è nessun caso Leao. Ecco perché