Castro: “Camarda? Se un calciatore è pronto deve essere lanciato”

Luis Castro , allenatore del Dunkerque in Francia ed ex un tecnico delle giovanili prima del Vitoria Guimaraes e del Benfica, ha rilasciato una lunga intervista a Calciomercato.com parlando anche del Milan . Francesco Camarda , Paulo Fonseca e Rafael Leao . Ecco, di seguito, un estratto delle dichiarazioni di Castro. Clicca qui per l'intervista completa!

Su Francesco Camarda: "Dobbiamo capire che in Portogallo non è lo stesso che in Italia. Qui se un calciatore è pronto viene lanciato. In Italia si "sopportano" gli errori dei giocatori anziani, ma non si ha la pazienza di aspettare i giocatori giovani. Se Camarda è pronto deve giocare in prima squadra e al Milan c'è il miglior allenatore possibile per farlo esplodere".