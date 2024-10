Milan, Nunziata (CT Under 21) pensa a Camarda? Ecco le sue parole

Carmine Nunziata, ct dell'Italia Under 21, ha parlato a Rai Radio 1 Sport. L'allenatore ha parlato anche di Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan Futuro

Carmine Nunziata , ct dell' Italia Under 21 , ha parlato a Rai Radio 1 Sport . L'allenatore ha parlato dei giovani in generale, soffermandosi anche su qualche individualità. Uno degli argomenti è stato anche Francesco Camarda , giovane attaccante del Milan Futuro . Ecco le sue parole.

Sui minuti che giocano i giovani

"I ragazzi giovani migliorano solo giocando. Nell'ultimo anno tanti giovani si stanno ritagliando uno spazio importante anche in Serie A, è importante per noi e per i ragazzi".