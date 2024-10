Sebastini (pres. Pescara): “Milan Futuro? Poteva giocare con altri giovani”

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, ha parlato a Il Centro, anche del rinvio della partita di Serie C contro il Milan Futuro

Pescara e Milan Futuroè stata rinviata perché i rossoneri avevamo molti giocatori impegnati in Nazionale durante la pausa. Una sfida che doveva essere giocata nella giornata di sabato 12 ottobre e che invece non si disputerà per l'assenza di più di tre giocatori. Da un comunicato della LegaPro è arriva la nuova data. L'incontro si giocherà alle ore 20:45 di giovedì 21 novembre. Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, ha parlato a Il Centro, andando contro questa decisione. Ecco le sue parole.