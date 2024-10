Partiamo da un dato molto significativo: è dalla stagione 2007/08 che il Milan non conquista 6 punti contro l'Udinese fra andata e ritorno. In quell'occasione i rossoneri vinsero per 1-0 la sfida in trasferta e per 4-1 la sfida a San Siro. Per i successivi 15 anni, il Diavolo non è mai riuscito a ottenere più di 4 punti dai friulani.