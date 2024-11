Milan, Camarda presto con l’Italia Under 21? Parla il CT

"Questo sicuramente è un piacere per noi: oltre a lavorare per ottenere dei risultati, l'altra cosa fondamentale è dare ragazzi alla Nazionale A, e vederne salire alcuni è un grande motivo di orgoglio. Il nostro gruppo, poi, è formato da 30-31 giocatori, poi se ne viene fuori qualcun altro da inserire è giusto che venga fatto. Siamo qui per migliorare la squadra. Stiamo seguendo tanti ragazzi: Camarda, che è in Under 19, ma non solo. La finestra di marzo, in questo senso, potrebbe essere l'occasione per provarli". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Novità importanti sul rinnovo di Theo Hernandez >>>