Milan, Letizia: “Gravina, cosa vieta a Spalletti di convocare Camarda?”

Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ha rilasciato un'intervista al 'Messaggero Veneto'. "Ecco, non mancherà molto che l’Italia tornerà a essere riferimento con la nazionale maggiore, tornerà nella ristretta cerchia dei grandi mondiali. Perché i talenti li abbiamo, rincresce vedere però come spesso non vengono utilizzati dai club, penso a Camarda del Milan. Il talento ha bisogno di opportunità, all’estero le danno". Queste le sue parole contro il Milan sulla gestione Camarda. Francesco Letizia, noto giornalista, ha voluto ribattere. Ecco il suo pensiero in un editoriale per Sportitalia.