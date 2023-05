Milan, Calabria: “Quando hai bisogno, Maldini c’è: rapporto sincero”

Davide Calabria, capitano del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ad 'AS' (LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE). Tra i tanti temi toccati dal terzino rossonero, anche il suo rapporto con Paolo Maldini, direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi e leggenda in campo per venticinque stagioni, dal 1984 al 2009.