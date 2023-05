Calciomercato Milan – Duello con la Juve per una delle star in Serie A

Mancano poco più di 24 ore a Milan-Inter, il derby di Milano valevole per l'andata delle semifinali di Champions League e, al momento, in casa rossonera, non si pensa ad altro. Il Diavolo, infatti, punta ad accedere alla finale del torneo, prevista ad Istanbul per il prossimo 10 giugno e, intanto, spera anche di poter recuperare punti e posizioni in campionato nelle ultime quattro partite in calendario. Per il mercato, poi, ci sarà tempo. Anche se i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara hanno ben chiaro in mente cosa andrà fatto.