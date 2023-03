Milan, Calabria scherza: “Kessie era proprio scemo”

Intervistato dai microfoni della Rai, durante il programma serale Stasera c'è Cattelan, il capitano del Milan Davide Calabria ha risposto ad alcune domande riguardanti i membri più divertenti dello spogliatoio, parlando di un ormai ex rossonero come Franck Kessie : "Di scemo c'era Kessie, era proprio scemo. Ora siamo tutti quasi intelligenti, tranquilloni. Ora vai a giorni, non c'è lo stupido".

Sulle proprie passioni, invece, il difensore rossonero ha rivelato quella per il vino: "Ho conosciuto tanti che come me pensavano di darsi alla vigna, ma io non mi ci vedo a rimanere nel mondo e ho questa passione. Sono nato in provincia di Brescia, quella del Franciacorta, ed è nata un po' a caso. Mio nonno faceva vino per sé in casa e avevo la cantina in casa. Mi ci vedo. È una passione che mi piace". Qui tutte le altre dichiarazioni di Calabria >>>