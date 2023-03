Milan, Calabria: “La Champions League è un’altra cosa”. Sul sorteggio …

Sulla sua passione per il vino: "Ho conosciuto tanti che come me pensavano di darsi alla vigna, ma io non mi ci vedo a rimanere nel mondo e ho questa passione. Sono nato in provincia di Brescia, quella del Franciacorta, ed è nata un po' a caso. Mio nonno faceva vino per sé in casa e avevo la cantina in casa. Mi ci vedo. È una passione che mi piace. Da calciatore è difficile portare avanti quella passione. Non riesci, è impossibile. Soprattutto in questo mondo per capirne devi berne tanto. Mi piace … Però ci sono amici che hanno questa passione, anche per esempio Barella e nel post partita se vinciamo in Nazionale a volte facciamo anche un bicchierino. Mi ci vedo".