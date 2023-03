Milan, Calabria: “Se Ibrahimovic è incazzato, ti mena”

Il giocatore rossonero ha poi continuato, parlando della responsabilità di lanciare messaggi positivi: "Nel mondo del calcio proviamo a spenderci per tante cause. Bambini, animali… Se posso dare messaggi positivi lo faccio volentieri. Ci sono problematiche e quando si può lo faccio. Mi piace molto sugli animali, ho fatto in zona Franciacorta con i canili in difficoltà d'inverno. Mi piace dare una mano. Il mio cane l'ho preso lì". Qui tutte le altre dichiarazioni di Calabria >>>