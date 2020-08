Milan-Cagliari, Pioli: “Ripartiamo dai 12 punti di distacco dalla quarta”

MILAN-CAGLIARI ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Cagliari. Queste le dichiarazioni di Pioli:

“Siamo soddisfatti per il lavoro fatto, per lo sforzo profuso durante tutto questo periodo. Ma non è da ora, è da gennaio che stiamo facendo bene. Nel girone di ritorno abbiamo fatto 41 punti, abbiamo toccato livelli molto alti”.

“C’è soddisfazione, certo, ma adesso ripartiamo da zero – ha proseguito Pioli -. Guardiamo avanti, abbiamo finito il campionato a 12 punti di distacco dalla quarta in classifica e quindi vogliamo migliorare ancora per alzare il nostro livello”.

