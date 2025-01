Milan-Cagliari 1-1, una partita difficile per i rossoneri. La squadra di Nicola si difende bene nel primo tempo e il Diavolo viene salvato da un miracolo di Mike Maignan su Felici. Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlo ai media nel post partita, non nacondendo la sua delusione per la prestazione della squadra. Questo un estratto da Sky. "Da quando sono allenatore questo è il primo tempo più debole che ho avuto nella mia carriera. Noi dovevamo trovare gli spazi con diversi movimenti anche con poca profondità. Non siamo stati bravi e intelligenti". Un segnale importante a tutta la squadra, sono parole molto significative e importanti. "Abbiamo tirato 25 volte in porta, loro poi hanno perso tempo". Il portoghese non era per nulla soddisfatto della prestazione, nonostante le tante azioni create nel secondo tempo. PROSSIMA SCHEDA