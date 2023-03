Milan, Brambati: “Pioli in bilico? Ha un bel rapporto con Maldini, ma..”

Sul momento di forma del Milan: "Qualche campanello d'allarme c'era stato prima della sosta con il Torino e con la Fiorentina. La stessa ripresa a Salerno non aveva convinto. Allora era andato a -5 dal Napoli, ora è a -23. Io sapevo che non era uscito dalla crisi qualche settimana fa, anche dopo la partita col Monza o la vittoria col Tottenham. C'era sempre qualcosa che non mi quadrava. Mi domando se non sia stata davvero l'Inter a perdere la chance Scudetto dello scorso anno. L'anno scorso era una macchina che ha spinto oltre le sue possibilità".

Sul futuro di Stefano Pioli: "Marotta almeno un paio di volte ha attaccato il tecnico, cosa che non ha mai fatto. Ma anche Inzaghi non ha mai tirato in ballo nei ringraziamenti post-Champions, sono tutti indizi questi. Pioli in bilico? Lui e Maldini hanno un bellissimo rapporto ma quando si tratta di lavoro l'amicizia si mette da parte. Devono pregare in tanti che non restituiscano i 15 punti alla Juventus. Perché se fosse così qualche testa salta. Chi non arriva in Champions rischia. Le uniche due che possono non arrivarci sono Lazio e Roma". Mercato Milan, occhi puntati su un talento serbo del Porto.