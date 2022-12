Milan, Brambati: “Mi preoccupa molto la situazione di Maignan”

Mike Maignan, portiere francese del Milan, è alle prese, come noto, con il recupero da un duplice infortunio al polpaccio. Il muscolo, però, non avrebbe reagito come ci si sarebbe aspettato. Per questo ci sarebbe preoccupazione. Oltre alla voci su Sportiello già a gennaio, Stefano Pioli potrebbe doversi affidare di nuovo al secondo portiere rossonero, Tatarusanu.