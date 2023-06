Milan, Brambati: “Quest’anno è mancata la panchina. E anche Kessié”

Massimo Brambati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle prossime mosse del Milan

Massimo Brambati , ex calciatore, è intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà', soffermandosi in modo particolare sulla stagione disputata dal Milan e sulle prossime mosse che deve fare per tornare ad essere competitivo. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Massimo Brambati sul Milan

"Quest'anno è mancata la panchina, non solo davanti. E' mancato tantissimo Kessiè. Levato lui e non avendo una panchina importante come altre squadre ha patito. Non aveva garanzie nelle retrovie. La panchina quest'anno dovrà essere ben assortita, soprattutto a centrocampo e in attacco".