Milan, Braida: “Jovic è un buon giocatore, ma penso gli manchi qualcosa”

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Luka Jovic, attaccante in forza al Milan

Ariedo Braida , ex dirigente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Bruno Firenze', soffermandosi su Luka Jovic , attaccante serbo in forza al Milan . Ecco, dunque, le sue parole a riguardo.

Le parole di Ariedo Braida su Luka Jovic

"E’ un buon giocatore, ha fatto cose positive, ma a mio avviso gli manca qualcosa. Il livello per essere un giocatore da grande squadra. Anche perché non è più un pivellino, ha un passato in squadre come Real Madrid e Fiorentina". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Krunic in difficoltà? Si pensa al clamoroso scambio >>>