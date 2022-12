Milan, Braglia: “Leao può crescere, ma andrà a finire come Donnarumma”

Su Rafael Leao : "Su Leao dico che il consiglio che gli da Ibrahimovic è giusto: se rimane al Milan può crescere ancora. Vedremo se la sua voglia sia questa, ma non credo ci sia. Finirà come Donnarumma credo, purtroppo".

Su De Ketelaere: "Dopo la pandemia tanti giocatori del Milan, che erano messi in dubbio dalla critica, hanno dato tanto. Oggi ce ne sono altri di giovani, di cui sentiremo parlare in futuro, come De Ketelaere".