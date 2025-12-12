Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Bouaddi su Modric: “E’ stato sempre il mio giocatore di riferimento”

INTERVISTE

Milan, Bouaddi su Modric: “E’ stato sempre il mio giocatore di riferimento”

Milan, Bouaddi su Modric: “E’ stato sempre il mio giocatore di riferimento” - immagine 1
Il centrocampista del Lille Ayyoub Bouaddi, accostato anche al Milan in passato, ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato di Modric , attuale centrocampista del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il centrocampista del Lille Ayyoub Bouaddi, accostato anche al Milan in passato, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni dell’Equipe dove ha parlato anche di Luka Modric, centrocampista del Milan e suo punto di riferimento che ha incontrato l’anno scorso in Champions League nel match contro il Real Madrid. Ecco, seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Bouaddi su Modric

—  

LEGGI ANCHE: Milan, cessione di Gimenez a questa cifra. La mossa di Icardi. Thiago Silva vuole tornare. Sorpresa ...>>>

LEGGI ANCHE

Le parole sulla partita contro il Real e su Luka Modric:“È stato incredibile, magnifico. Quella partita ha cambiato tutto. Il Real Madrid in casa in Champions League, il giorno del mio compleanno, la vittoria finale, tutti gli elementi erano riuniti per rendere quel momento magico. Dovevo quasi pizzicarmi per crederci, non mi rendevo davvero conto di ciò che stava accadendo. (Andres) Iniesta e (Luka) Modric sono sempre stati i miei giocatori di riferimento, e Modric è entrato in campo… Ma alla fine della partita ero così distratto che, francamente, non gli ho nemmeno prestato attenzione (ride). Non ho nemmeno preso la maglia, niente. Ero in un sogno, non controllavo più nulla”.

Leggi anche
Modric su Allegri: “Grande allenatore, un vincente. Ecco perché mi ha sorpreso”....
Galli su Allegri: “Penso che sia un fenomeno. Ecco cosa mi piace di lui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA