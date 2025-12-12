Le parole sulla partita contro il Real e su Luka Modric:“È stato incredibile, magnifico. Quella partita ha cambiato tutto. Il Real Madrid in casa in Champions League, il giorno del mio compleanno, la vittoria finale, tutti gli elementi erano riuniti per rendere quel momento magico. Dovevo quasi pizzicarmi per crederci, non mi rendevo davvero conto di ciò che stava accadendo. (Andres) Iniesta e (Luka) Modric sono sempre stati i miei giocatori di riferimento, e Modric è entrato in campo… Ma alla fine della partita ero così distratto che, francamente, non gli ho nemmeno prestato attenzione (ride). Non ho nemmeno preso la maglia, niente. Ero in un sogno, non controllavo più nulla”.