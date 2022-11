Milan, Borghi: “Bisogna attendere Charles De Ketelaere”

Il Milan ha fatto molti investimenti in estate ma, al momento, non hanno fruttato quanto sperato. Uno di questi è senz'altro Charles De Ketelaere. Il belga pagato molto dai rossoneri, non è riuscito ad esprimersi e molti tifosi si stanno già lamentando delle sue prestazioni. CDK è al momento impegnato ai Mondiali 2022 in Qatar con il suo Belgio. Stefano Borghi, giornalista, ha voluto dire la sua su De Ketelaere. Ecco le sue dichiarazioni a DAZN.