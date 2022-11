Calciomercato – Kessie, l’Inter ci prova: possibile il prestito dal Barça

L'indiscrezione di calciomercato è di quelle che fanno storcere il naso ai tifosi del Milan che, dopo Hakan Calhanoglu, rischiano un altro trasferimento beffa all'Inter. Stando a quanto riferisce 'Calciomercato.com', infatti, il club nerazzurro starebbe pensando a Franck Kessie. Un interesse che parte lontanissimo, precisamente dai tempi in cui il Diavolo lo prelevò dall'Atalanta. Se n'è riparlato anche negli anni in cui il centrocampista ivoriano sembrava potesse lasciare il Diavolo in un periodo non esattamente brillante per lui.