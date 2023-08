Milan, Bonaventura: “Theo e Leao sono straordinari, si vedeva da tempo”

Giacomo Bonaventura, ex centrocampista del Milan, ha parlato degli ex compagni di squadra Theo Hernandez e Rafael Leao

Giacomo Bonaventura, ex calciatore del Milan ora in forza alla Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' al termine del match dei rossoneri contro il Bologna. Il mediano italiano si è soffermato sulla classe di Theo Hernandez e Rafael Leao, già visibile quando li aveva come compagni. Di seguito le sue parole a riguardo.