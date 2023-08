Boldi: “Pulisic e Reijnders hanno colpi da Milan, pesa la partenza di Tonali”

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, riporta alcune dichiarazioni e pareri sul Milan , sul calciomercato e le prospettive rossonere in questa nuova stagione. Tra i tanti ha parlato anche Massimo Boldi , attore e tifoso del Diavolo, ecco le sue parole.

«È troppo presto per dire se questo nuovo Milan sarà subito in grado di competere per il primo posto, sono arrivati tantissimi nuovi giocatori che non conoscono il campionato italiano e la partenza di Tonali peserà: era una garanzia, per lui immaginavo una carriera alla Baresi. Detto questo, Pioli potrà allenare una squadra ricca di talento: Pulisic e Reijnders hanno colpi da Milan».