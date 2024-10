Milan, Boban: “Inchiesta ultras? Sapevamo da sempre che…”

Zvonimir Boban, ex calciatore ed ex dirigente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan. Il parere sull'inchiesta ultras

Zvonimir Boban , ex calciatore ed ex dirigente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Deejay', nel corso del programma 'Deejay Football Club' condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa , raccontandosi a tutto tondo, dall'amicizia con Paolo Maldini al suo addio al Milan . Ecco le sue parole sull' inchiesta ultras delle curve di Inter e Milan ( QUI TUTTE LE PAROLE ).

"Curve Inter e Milan? Non ho problemi a dire ciò che penso, sapevamo da sempre che c'erano cose strane e che tanti avevano troppi interessi strani. Questo è scioccante e preoccupa, non è facile neanche per le società. Vediamo poi quale sarà il giudizio finale, non posso a priori accusare la gente. Commenteremo poi le sentenze".