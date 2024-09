"Tonali aveva rifiutato la Juventus per il Milan": Boban svela il retroscena

Sul Milan: "Problemi grandi per il Milan. Non c’è costruzione di gioco, i due centrali sono molto lenti e impacciati, non hanno coraggio e personalità per giocare la palla in avanti. In mezzo al campo non c’è nessuno che si prenda le responsabilità per fare delle cose più concrete, importanti, per fare arrivare la palla agli esterni o agli attaccanti. Poi per un’ora giocano sulla destra? Non ho capito. Mai vista una palla a sinistra per Theo o Leao. Non è logico giocare per un’ora soltanto sulla destra, quindi probabilmente è stata una scelta. La cosa più preoccupante è stata veramente la mancanza di reazione sul 3-1. Solo Abraham un po’ ha fatto qualcosa di buono, ma manca anche un leader evidentemente. E c’è tanto da costruire".