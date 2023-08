Milan, Bernandeschi: “Ha cambiato tanto. Loftus-Cheek è il vero colpo”

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Federico Bernardeschi, attaccante del Toronto in MLS, ha parlato del Milan e di Ruben Loftus-Cheek

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Federico Bernardeschi, attaccante del Toronto in MLS, ha parlato anche del calciomercato del Milan, con un focus particolare sul nuovo arrivo a centrocampo di Ruben Loftus-Cheek. Il mediano ex Chelsea è un giocatore molto importante per l'attaccante italiano. Ecco le sue parole alla rosea.