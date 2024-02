Milan, senti Bergomi: “Il campionato non è chiuso. E se conosco Pioli …”

Beppe Bergomi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla lotta Scudetto, citando anche il Milan

Beppe Bergomi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in modo particolare sulla lotta Scudetto, non escludendo il Milan. Ecco, dunque, le sue parole.