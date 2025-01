Milan, Bergomi: “Il concerto? Non una mancanza di rispetto”

Lite Conceicao-Calabria per ‘colpa’ di Lazza? Beppe Bergomi, ex calciatore, ha detto la sua a Sky Sport. Ecco il parere dell'ex Inter

A 'San Siro', al termine di Milan-Parma , partita della 22^ giornata della Serie A 2024-2025 finita 3-2 per i rossoneri, c'è stata una lite tra Sergio Conceicao , allenatore del Diavolo e l'ex capitano Davide Calabria . Secondo la ricostruzione de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, al di là della reazione - sbagliata - di Calabria nel momento della sostituzione al 78' con Luka Jović , Conceicao avrebbe covato del 'rancore', da qualche giorno, per un episodio. Ovvero, la partecipazione di alcuni giocatori del Milan (lo stesso Calabria, poi Theo Hernández , Ruben Loftus-Cheek , Rafael Leão e Francesco Camarda ) al concerto tenuto dal rapper Lazza , noto tifoso milanista ed amico di molti giocatori, il venerdì al 'Forum' di Assago ( MI ).

Milan, Calabria-Conceicao anche per colpo del concerto di Lazza? Il parere di Bergomi

Beppe Bergomi, ex calciatore, ha detto la sua a Sky Sport: "Sono a contatto con i giovani e le generazioni di oggi sono diverse. I ragazzi di oggi hanno una sensibilità diversa e vivono questi momenti in una maniera più rilassata: io non l’ho vista come una mancanza di rispetto. Ma capisco chi la pensa diversamente e se c’è un allenatore che impone determinate regole, queste vanno rispettate".