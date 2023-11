Milan, Bennacer: “Leao come un fratello minore. In campo è incredibile”

Tante responsabilità, e su Leao…: "Il primo anno prendevo troppi cartellini gialli. Leao? Siamo arrivati insieme quell’estate, siamo sempre stati insieme. Parliamo molto. Rafa sul campo è incredibile, ma fuori invece è un po’ addormentato. Siamo cresciuti insieme sotto tanti punti di vista. Parliamo sempre, quando ha bisogno di qualcosa io ci sono. È come un fratello minore, gli do consigli. Sono così con tutti perché la squadra viene prima di tutto. Io e lui eravamo lì quando è iniziata la ricostruzione di questa squadra. Mi considero un leader, ma ciò non significa che mi senta più forte di altri. Ho più responsabilità, devi dare l’esempio quando porti questa maglia". LEGGI ANCHE: La rivelazione del centrocampista: "Al Milan non sarei stato contento" >>>