Milan, Bennacer: “Ibrahimovic ci spinge oltre il limite, io ci vado d’accordo”

Ismael Bennacer , centrocampista rossonero, è stato intervistato dalla UEFA a due giorni da Tottenham - Milan , partita di ritorno degli ottavi di Champions League in programma mercoledì 8 marzo, alle ore 21:00, al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra. Il mediano algerino è stato anche interrogato sull'importanza di avere in squadra un leader come Zlatan Ibrahimovic , sottolineando come lo svedese chieda a tutti di andare oltre il proprio limite, ma come lui ci vada pienamente d'accordo. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Ismael Bennacer su Zlatan Ibrahimovic

"Non mi era mai capitato prima in una squadra. Sono molto felice di averlo sperimentato, di avere un tale leader. Vuole sempre che tutti vadano oltre il loro limite, non sono ammessi errori da parte di nessuno. Anche questo è un ingrediente del nostro successo in questi anni. Tutti volevano andare oltre, alzare il livello e in parte viene da lui e dal mister. Poi, personalmente, andiamo molto d’accordo. Non mi lascio prendere in giro, sono molto timido, non parlo. Ma è così, ho la mia personalità. Le nostre personalità sono compatibili. Mi dà molti consigli, mi scrive, abbiamo parlato di molte cose. Mi dà consigli dalla sua esperienza, da quello che ha vissuto, anche dal suo cuore. È davvero una brava persona. Sono orgoglioso di condividere lo spogliatoio con lui". Milan, una big di Premier League piomba su Leao >>>