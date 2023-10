Milan, Bennacer: “Ruolo? Periodo migliore al fianco di Kessié”

Il Milan , al momento in pausa, si sta allenando a Milanello in vista della sfida di domenica contro la Juventus. Dopo un lungo periodo, Ismael Bennacer è tornato al campo sportivo rossonero . Il centrocampista del Diavolo ha rilasciato una lunga intervista al canale YouTube "Le Club des 5". Ecco le sue parole su ruolo ( QUI LA SUA INTERVISTA COMPLETA ).

"Ci capivamo benissimo con Kessie e Calhanoglu. All’inizio dell’anno scorso mi ha messo mezzala destra e ho segnato anche contro l’Atalanta. Non stava andando male, mi ha lasciato libero. Mi diceva che mi dava dei compiti, ma ero più libero. Poi sono tornato a giocare da play perché mancava qualcuno lì. Non dico che non mi piace quella posizione, ma credo che il periodo migliore sia stato quello con Kessie. Da play (numero 6) dipende tutto dal contesto, dalla mentalità del mister. Se ho un mister ossessionato con il possesso palla, prendersi dei rischi, mi piace molto la posizione da play. Da mezzala (numero 8), mi piace molto quando il mister mi dà dei compiti, ma mi lascia libertà. Posso però giocatore in entrambe le posizioni. La posizione contro il Napoli su Lobotka? Era il primo match che giocavo da trequartista, era qualcosa di nuovo per me. Senza pallone dovevo focalizzarmi su Lobotka".