Bennacer: “Molti non sapevano chi fossi. Onorato di fare parte del Milan”

Il Milan , al momento in pausa, si sta allenando a Milanello in vista della sfida di domenica contro la Juventus. Dopo un lungo periodo, Ismael Bennacer è tornato al campo sportivo rossonero . Il centrocampista del Diavolo ha rilasciato una lunga intervista al canale YouTube "Le Club des 5". Ecco le sue parole sul percorso personale ( QUI LA SUA INTERVISTA COMPLETA ).

"Io sono arrivato dall’Empoli, sono entrato da una piccola porta, anche se ho vinto la Coppa d’Africa. Molti dicevano: ‘Chi è Bennacer? Arriva dall’Empoli retrocessa?’. A me piace tantissimo tutto questo, perché finisci per sorprendere le persone. È un onore essere parte della ricostruzione di una squadra come il Milan, essere lì dall’inizio. È la quinta stagione, non ho nemmeno visto il tempo passare. Status nello spogliatoio? Il rispetto lo guadagni sul campo, provi sul campo le tue qualità più e più volte e ti guadagni il rispetto. Ho fatto così. Amo il calcio, ma questo è anche un lavoro che aiuta la mia famiglia e voglio eccellere nel mio lavoro. Non ho mai visto un giocatore che la gente rispetta ed è nullo sul campo".