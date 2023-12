Bennacer: “Quando il Milan mi ha chiamato non ci ho pensato troppo”

Ismaël Bennacer , centrocampista del Milan , si è raccontato a 'Roots', il nuovo format di 'Milan TV'. Ecco, in quest'intervista in esclusiva con il canale ufficiale del club rossonero, le dichiarazioni del franco-algerino, classe 1997 , sul suo arrivo nel club rossonero, nell'estate 2019 , prelevato dall' Empoli per 16 milioni di euro.

"Quando il Milan mi ha chiamato, non ci ho pensato troppo. Sapevo che loro mi volevano tanto. Penso che il Milan fosse la squadra perfetta per me per lavorare bene. Il talento è qualcosa che puoi avere ma è il lavoro che ti fa diventare la persona e il giocatore che vuoi essere".