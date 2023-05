Milan, Behrami dà consigli di mercato: “Prenderei questi quattro rinforzi”

Valon Behrami, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai rinforzi di mercato che prenderebbe se fosse il Milan

Valon Behrami , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN', dando dei consigli di mercato al Milan per la prossima sessione di trattative qualora avesse a disposizione 50 milioni di euro . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Valon Behrami sul mercato del Milan

"Per il ruolo di centravanti prenderei Mauro Icardi: anche a livello mediatico oltre che tecnico, scatenerebbe una grandissima reazione e rivalità visto quanto successo nel derby. Come centrocampista centrale prenderei Reijnders dell'AZ, un centrocampista alla Tielemans. Poi Dybala: con 20 milioni di euro puoi prenderlo dalla Roma. E infine Zaha, in scadenza di contratto col Crystal Palace". LEGGI ANCHE: Milan, Massara punta un gioiello del Genoa >>>