Milan, Barzagli: “Morata è una garanzia. La vicenda Maldini mi ha stupito”

Il mercato del Milan potrebbe portare Alvaro Morata, spagnolo classe 1992, per l'attacco e Andrea Barzagli, storico difensore italiano, lo conosce molto bene. I due sono stati compagni di squadra. Così, alla Gazzetta, ha parlato della possibilità che vada al Milan, ma anche in generale della situazione rossonera. Ecco tutte le sue parole: "Alvaro è un attaccante funzionale, internazionale ed esperto: sarebbe una garanzia per il Milan. Non sono sorpreso nemmeno di Tonali al Newcastle: è un affare per tutti. Piuttosto, a stupirmi, è quanto successo a Maldini. Sì, ci sono rimasto male. Perché è vero che il calcio sta cambiando, che le proprietà straniere investono molto e hanno logiche meno sentimentali delle nostre. Però dovrebbero studiare e conoscere anche la cultura del nostro calcio. E rinunciare a Maldini, per la sua figura, la persona che è e il lavoro svolto da dirigente, è incredibile e pure un po’ pazzesco. La Juve e la famiglia Agnelli ormai sono diventate una eccezione".