Milan, Baiocchini: “Rinnovo di Bennacer più semplice di quello di Leao”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Manuele Baiocchini ha parlato dei rinnovi in casa Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Questo è il momento in cui i dirigenti del Milan possono pensare ai rinnovi di contratto, in particolare a quelli di Leao e Baennacer su cui stanno lavorando da tempo. In scadenza nel 2023 ci sono Giroud, Ibrahimovic, Tatarusanu e Mirante, ma di queste situazioni se ne parlerà in primavera. Per quanto riguarda Leao e Bennacer, il Milan vuole chiudere questi due discorsi".