Milan, Baiocchini: “Okafor è tornato in gruppo. Attenzione a Bennacer”

Milan, le parole di Manuele Baiocchini

Sui possibili recuperi in vista di Milan-Juventus: "Ieri sera abbiamo visto 4 milanisti in campo in Olanda-Francia, in 3 hanno giocato tutta la partita: Theo Hernandez, Mike Maignan e Tijjani Reijnders. L’olandese da quando è arrivato al Milan è entrato in pianta stabile nei titolari. 20 minuti scarsi per Giroud. Questa mattina a Milanello si è tenuto un allenamento, i giocatori di Pioli erano veramente in pochi. Hanno disputato due tempi da 20 minuti in una partita contro la Primavera. La notizia importante è che Noah Okafor è tornato in gruppo, Krunic, Kalulu e Loftus-Cheek non hanno preso parte alla partitella. Hanno continuato il lavoro di riatletizzazione con l’obiettivo di essere in gruppo martedì per iniziare a preparare Milan-Juve. A Milanello c’è ottimismo".