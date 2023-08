Milan, l’avvocato Cantamessa: “Sono prossimo ai 40 anni con i rossoneri”

Leandro Cantamessa , storico avoccato del Milan , ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del Corriere della Sera ( QUI LE SUE PAROLE COMPLETE ). Ecco il suo racconto su come è arrivato in rossonero e sull'accoglienza ricevuta.

«Il 24 febbraio prossimo festeggio i 40 anni di Milan. Peraltro sarebbero quattro di più se il 27 luglio del 1980 non avessi rifiutato l’offerta di Gianni Rivera e del presidente Felice Colombo. Con il club sotto indagine per la retrocessione in B mi avevano chiesto un parere giuridico e io l’ho fornito. Curiosamente lo stesso pomeriggio mi chiamò il legale dell’epoca, Alberto Ledda, dicendomi che anche lui era arrivato alla stessa conclusione. Rifiutai perciò l’incarico della società avendo compreso che sarebbe stato meglio farmi da parte. Poi però mi sono preso la rivincita. Quando nel settembre del 2018 Fininvest ha acquistato il Monza dalla famiglia Colombo, Felice, papà di Nicola, ex presidente della squadra brianzola mi disse “sei stato un pirla”». LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - “Atalanta fiduciosa per De Ketelaere”