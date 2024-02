Milan-Atalanta, Brambati: “Gara particolare, Leao? Inizio a pensare che…”

Sulla sfida: "De Ketelaere ha trovato l’ambiente giusto, era quello di cui aveva bisogno, il passaggio Bruges-Milan è stato troppo forte forse. Adesso ha trovato la sua dimensione e piano piano sta crescendo. Non dimentichiamoci che sarà una partita molto particolare, anche perché se parliamo della Juve che potrebbe tremare per il quarto posto, a questo punto potrebbe tremare anche il Milan, visto che l’Atalanta potrebbe accorciare. Per Juve e Milan diventa necessario tenere a distanza la quinta. Leao? L’ho visto al livello dell’anno dello Scudetto solo col PSG, lo scorso anno a tratti. Comincio a pensare che o ha perso motivazioni oppure l’allenatore non è di sprone sufficiente per rendere". LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Milan-Atalanta: Pioli riabbraccia un titolare