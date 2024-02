Milan, Marelli: “Contatto Holm-Giroud? È una negligenza, vi spiego perché”

Sui rigori: "Non dobbiamo tenere in considerazione lo sviluppo del gioco. Dobbiamo ricordarci che un rigore può essere fischiato anche se un contatto falloso accade in area a palla lontana. Su questo concetto dobbiamo lavorare: se il pallone non viene toccato, ma un calciatore tocca un avversario si assume la responsabilità del gesto".

Sulle polemiche diminuite nei falli di mano: "Quello che è veramente difficile da far capire che gli errori degli arbitri sono infinitamente inferiori rispetto a quelli che gli vengono attributi. C’è un po’ di malcostume nell’accusare sempre gli arbitri quando le cose in partita non vanno come si vorrebbero. Ovviamente anche gli arbitri sbagliano, ci mancherebbe, sono essere umani. Dopo l’episodio Holm-Giroud io sono intervenuto su DAZN e ho detto subito che quello sarebbe stato rigore. Perché questo? Perché ormai quel tipo di contatto e codificato come calcio di rigore. Vi faccio un altro esempio: sui falli di mano in area adesso le polemiche sono molto meno. Il motivo? In primis perché i calciatori stanno sempre più attenti, inoltre la casistica sui precedenti rende un po’ più chiaro a tutti quando è fallo o no".

Sulle tipologie di rigore: "La definizione di rigorino? L'ho utilizzata, ma non l'ho coniata io. A dirlo per la prima volta è stato Maurizio Mattei, ex designatore di Serie C e poi della CAN. Lui diceva che esistono tre tipologie di rigore: il rigore netto, il rigorino e il rigore inesistente. Il rigorino è un calcio di rigore che si può assegnare ma che sarebbe meglio non dare. Io penso che nel calcio ci sono le zone grigie e che alcuni episodi possono essere interpretati diversamente a seconda dell'arbitro. Continuo a credere che nel calcio determinati episodi vengano esasperati e analizzati non nella maniera corretta. Bisogna combattere per evitare questo".

