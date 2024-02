Caressa ha tuonato: "Non faccio una discussione sul caso specifico. Il caso specifico in Italia è sempre rigore. Noi abbiamo imparato quest'anno che se l'attaccante anticipa il difensore e questo lo colpisce è rigore. Quindi, secondo quello che abbiamo visto quest'anno quello di Giroud su Holm è calcio di rigore. C'è un piccolo problema: abbiamo visto in Europa che queste cose qua non sono mai rigori. A livello europeo non sono rigori e non vanno neanche a rivederlo con il VAR. Secondo me questi rigori qua sono un po' tirati per i capelli tutti, perché adesso gli attaccanti si buttano a corpo morto per provare a prendere prima il pallone. La soluzione è non entrare? Ma come fa un difensore a non farlo su un calcio d'angolo. Non sto discutendo che non sia calcio di rigore, pero' spiegatemi la logica di questa regola". LEGGI ANCHE: Capello promuove il Milan e loda le qualità di Leao: il suo encomio sul portoghese >>>