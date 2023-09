Sull'Inter : "L’Inter, invece, sembra essere partita molto bene e con le idee chiare". LEGGI ANCHE: Milan, derby in vista con l'Inter per il vice Theo >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.