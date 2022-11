Milan, Ambrosini su Weah: “C’era anche incredulità in quel momento”

Massimo Ambrosini , nel corso del format On The Pitch mandato in onda da Milan Tv , ha parlato di quel gol di Kakà, ma non solo. L'ex centrocampista del Milan si è anche soffermato su Shevchenko , Weah e due reti iconiche messe a segno da questi ultimi. Di seguito le dichiarazioni sulla rete di Weah al Verona . ( INTERVISTA COMPLETA )

Sul gol contro il Verona :"C'era anche incredulità in quel momento. Poi abbracciò un signore che era lì che lavorava e lo intervistarono il giorno dopo. Non sapeva chi abbracciare, era sfinito e abbracciò quel signore".

Su Weah al Milan:"Qualcuno stava andando, la partita era quasi finita. Un giocatore clamoroso, era in grado di segnare in area di rigore come prendere palla e fare gol. In quel momento era realmente ad un livello di onnipotenza clamoroso".