Milan, Ambrosini sicuro: “Tare concreto. Non vende fumo”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato del ritorno di Massimiliano Allegri in rossonero e non solo: le sue dichiarazioni

Massimo Ambrosini, ex centrocampista e capitano del Milan, ha avuto Massimiliano Allegri come allenatore in rossonero e, a tal proposito, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.