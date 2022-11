Milan, Ambrosini: “Shevchenko come tirava faceva gol”

Massimo Ambrosini , nel corso del format On The Pitch mandato in onda da Milan Tv , ha parlato dei gol rossoneri. L'ex centrocampista del Milan si è anche soffermato su Shevchenko , Weah e due reti iconiche messe a segno da questi ultimi. Di seguito le dichiarazioni sulla rete di Shevchenko al Bari . ( INTERVISTA COMPLETA )

"Quello che tutti dicevamo di Sheva era che lui come tirava faceva gol. Oltre a quel gol lì che è la rappresentazione della sua forza fisica, lui in realtà era uno che anche in area di rigore se si girava e calciava, la porta la prendeva. Era uno che se intuiva ci fosse la possibilità di segnare, in un modo o nell'altro riusciva a trovare come farlo".