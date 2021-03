Milan, Ambrosini: “Manchester United forte, ma va in difficoltà se…”

Massimo Ambrosini, in collegamento sul canale Twitch del Milan, ha parlato della partita di stasera contro il Manchester United

"Secondo me la cosa principale che ha fatto Pioli è far capire alla squadra che non c’è il vantaggio. Noi nel 2007 siamo partiti con uno svantaggio e quello è stata una molla che ci ha fatto scattare qualcosa. Mi auguro che il Milan domani non faccia l’errore opposto domani, speculando sulla partita. Ma so che non sarà così perché il Milan è costruita per giocare e non speculare. Il Manchester è forte ma va in difficoltà se giochi a calcio, e sono sicuro che domani il Milan lo farà come l’ha fatto all’andata". Stasera Milan-Manchester United: novità clamorose in attacco.