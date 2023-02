Milan, Ambrosini: “A Monza Leao ha gestito le sue folate”

Intervenuto ai microfoni di DAZN a seguito del successo del Milan contro il Monza , l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato della prestazione offerta contro i brianzoli da Rafael Leao . L'attuale opinionista ha sostenuto come il lusitano si sia gestito, anche perché le energie le aveva concentrate contro il Tottenham . Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Massimo Ambrosini su Rafael Leao

“A sprazzi. La partita seria dal punto di vista fisico e tecnico l’ha fatta mercoledì. A Monza ha gestito le sue folate. Da sempre la sensazione di dare fastidio quando si accende. È un nuovo modo di giocare questo per lui: dividersi una porzione di campo con altri giocatori senza avere la riga del campo come riferimento è qualcosa di diverso per lui”.