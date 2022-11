Milan, Ambrosini su Kakà: “Il campione ti risolve la partita”

Massimo Ambrosini , nel corso del format On The Pitch mandato in onda da Milan Tv , ha parlato dei gol importanti nella lunga storia rossonera. L'ex centrocampista del Milan si è anche soffermato su Shevchenko , Weah e due reti iconiche messe a segno da questi ultimi. Di seguito le dichiarazioni sulla rete di Kakà al Celtic . ( INTERVISTA COMPLETA )

"Quella partita era molto chiusa, molto fisica. Il compito di chi giocava dietro di lui era dargli palla, poi ci pensava lui. Il mio non era un assist, era un semplice passaggio: il 98% di quel gol è suo. I campioni sono fatti per quello. Il campione ti risolve la partita in un momento così, senza tanti schemi o tante cose. Il campione è quello che si prende quella responsabilità lì e ti svolta la partita".